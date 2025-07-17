Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalya'dan sürpriz bir takım, sarı kırmızılı ekibin 2 yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İtalya Serie A ekiplerinden Como, Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'yı transfer listesinde tutuyor. Serie A temsilcisi; iki yıldız isim için 25 milyon euroluk teklif hazırlığı yapıyor.
Como'nun başarılı bir sezon geçirmek istediği ve güçlü bir kadro kuracağı aktarıldı. Savunma hattına Kolombiyalı yıldız Sanchez ve forvete de İspanyol yıldız Morata'yı isteyen Como'nun Galatasaray'la temas halinde olduğu belirtildi.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; bonservisi Milan'da olan, Ocak 2026'ya kadar Galatasaray'da kiralık olan Morata'nın durumunun zor olduğu, Davinson Sanchez için ise 18 milyon euronun gözden çıkarıldığı kaydedildi.
SANCHEZ VE MORATA'YA KONTROL
Özel izinlerinin ardından İstanbul'a gelerek kampa katılan Davinson Sanchez ve Alvaro Morata sağlık kontrolünden geçti. Önceki gün takımla antrenmanlara çıkan iki yıldız dün de hastaneye giderek sezon öncesi kontrollere girdi.
BURUK İZİN VERMİYOR
Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya Como'nun ilgi göstermesine karşın Galatasaray ayrılmalarına izin vermiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un her iki yıldızı takımında görmek istediği ve yeni sezonda iki deneyimli futbolcuya çok güvendiği kaydedildi.