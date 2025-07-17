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Galatasaraylı 2 yıldıza dev transfer teklifi! Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalya'dan sürpriz bir takım, sarı kırmızılı ekibin 2 yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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İtalya Serie A ekiplerinden Como, Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'yı transfer listesinde tutuyor. Serie A temsilcisi; iki yıldız isim için 25 milyon euroluk teklif hazırlığı yapıyor.

Como'nun başarılı bir sezon geçirmek istediği ve güçlü bir kadro kuracağı aktarıldı. Savunma hattına Kolombiyalı yıldız Sanchez ve forvete de İspanyol yıldız Morata'yı isteyen Como'nun Galatasaray'la temas halinde olduğu belirtildi.