Galatasaray'da tüm transfer çalışmaları Victor Osimhen'e odaklandı. Napoli ile yaklaşık 10 gündür yoğun görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın tavrı ve davranışlarıyla elini güçlendiriyor. Osimhen, kariyerine sadece Galatasaray'da devam etmek istiyor. Suudi Arabistan'dan Al Hilal'den gelen teklifleri sürekli reddeden, Avrupa'daki kulüplerle de ilgilenmeyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
KAMPA KATILMAK İSTİYOR
2024-25 sezonunda Galatasaray'la unutulmaz başarılara imza atan Osimhen, kariyerini İstanbul'da sürdürmeyi düşünüyor. Napoli ile bizzat kendisi de devamlı görüşen başarılı forvetin bu tavrı Galatasaray tarafında takdir topluyor. Sarı-kırmızılı takımın kamp sürecini yakından takip eden Osimhen, takım arkadaşlarıyla etkileşim halinde kalmayı sürdürüyor. Ünlü yıldız bir an önce Galatasaray'da kampa katılmayı hedefliyor.
RESMİ TEKLİF SUNULDU
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin hep sıkıntı çıkarmasına karşın tekliflerini yenileyip sundu. İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis'in son istekleri de revize edildi. Buna göre Galatasaray, Osimhen'i önümüzdeki 3 yıl boyunca hiçbir İtalyan ekibine göndermeyecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20'lik pay da olumlu karşılandı. Banka teminatıyla beraber 75 milyon euroluk bedelin 40 milyon eurosu peşin, 35 milyon eurosu iki taksit halinde ödenecek.
NAPOLI'YE TEPKİLER SÜRÜYOR
Victor Osimhen'in yakın çevresi Napoli'ye tepki gösteriyor. İtalyan kulübüne isyan eden Osimhen'in arkadaşları paylaşımlar yaptı. Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı Sammy, "Onu bırakın" yazısıyla video yayınladı. Buchi Laba da "Napoli'nin bu kadar sıkıntı yapacağını tahmin etmiyordum" diyerek mesaj yazdı.
KENDİNİ HAZIR TUTUYOR
Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmeleri bekleyen Victor Osimhen, bireysel antrenmanlarını aksatmıyor. Galatasaray'la sezon başı kampına katılmak isteyen Nijeryalı futbolcu, kendini hazır tutmaya çabalıyor. Napoli'nin sezon başı kampına katılmayacak Osimhen, transferin bitmesini amaçlıyor.