Galatasaray'da tüm transfer çalışmaları Victor Osimhen'e odaklandı. Napoli ile yaklaşık 10 gündür yoğun görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın tavrı ve davranışlarıyla elini güçlendiriyor. Osimhen, kariyerine sadece Galatasaray'da devam etmek istiyor. Suudi Arabistan'dan Al Hilal'den gelen teklifleri sürekli reddeden, Avrupa'daki kulüplerle de ilgilenmeyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

KAMPA KATILMAK İSTİYOR 2024-25 sezonunda Galatasaray'la unutulmaz başarılara imza atan Osimhen, kariyerini İstanbul'da sürdürmeyi düşünüyor. Napoli ile bizzat kendisi de devamlı görüşen başarılı forvetin bu tavrı Galatasaray tarafında takdir topluyor. Sarı-kırmızılı takımın kamp sürecini yakından takip eden Osimhen, takım arkadaşlarıyla etkileşim halinde kalmayı sürdürüyor. Ünlü yıldız bir an önce Galatasaray'da kampa katılmayı hedefliyor.