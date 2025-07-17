Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı! Mauro Icardi...

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, günü tek antrenmanla geçirdi. Sağlık ekibi kontrolünde bireysel antrenmanlarına devam eden Mauro Icardi ise kendisine hazırlanan program dahilinde takımla birlikte ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasında yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)