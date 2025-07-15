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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen ısrarı! Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Victor Osimhen için ısrarlı takip sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldız için Napoli'ye yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri









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Galatasaray'da yaz transfer döneminin öncelikli ismi Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldız için son olarak Napoli'ye 40 milyon Euro peşin ve 17.5 milyon Euro'luk iki taksit teklifinde bulunmuştu.