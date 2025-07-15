Galatasaray'da yaz transfer döneminin öncelikli ismi Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldız için son olarak Napoli'ye 40 milyon Euro peşin ve 17.5 milyon Euro'luk iki taksit teklifinde bulunmuştu.
75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Osimhen için Napoli Başkanı De Laurentiis, teminat mektubunda ısrar etmesinin yanı sıra sonraki satıştan pay ve yıldız golcünün İtalya'dan herhangi bir takıma satılmamasını talep etmişti.
Öte yandan iki taksidin 2026 yılına kadar ödenmesini talep eden Laurentiis, işleri yokuşa sürüklerken transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Çizme basınından Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Serie A ekibine yeni bir teklif sunmak üzere harekete geçti.
Sarı kırmızılı yönetim ile birlikte Victor Osimhen'in de Napoli'ye baskı yaptığı aktarıldı.
Ayrıca İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın servis ettiği habere göre 24 saat içerisinde sunulması beklenen teklifin içinde teminat mektupları ve taksitlendirme detayları yer alacak.