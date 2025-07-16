Kaleci transferinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Ederson ismi öne çıktı. Manchester City'nin Brezilyalı eldivenini listesine alan Aslan'da kısa sürede resmi temasların başlaması hedefleniyor. Ederson hamlesinde Claudio Taffarel'in de ön plana çıkması bekleniyor.
Suudi Arabistan'dan da kulüplerin istediği 31 yaşındaki kalecinin yüksek maaşı soru işareti oluşturuyor. Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Brezilyalı file bekçisinin yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği dile getirildi.
2017'den beri Manchester City'de forma giyen Ederson, 372 maçta oynadı. Deneyimli kaleci, City ile 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 FA Kupası kazandı.