Cimbom'da Osimhen tartışması!

Galatasaray’da Nijeryalı yıldızın transfer süreci fikir ayrılığına neden oldu. Transferde son kararı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek verecek.

Napoli kampına katılmayı reddeden Victor Osimhen, İtalyan ekibine 'mazeret' belirten sağlık raporu göndermişti. Napoli cephesi, bunun üzerine Osimhen'e dönüş yaparak, "Takımla çalışmasan bile bireysel çalışmalarını bizimle yap" mesajını iletti. Osimhen'in bu mesaja vereceği cevap bekleniyor. İtalyan kulübü ve Osimhen'in FIFA'lık olabileceği iddia ediliyor.