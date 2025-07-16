Cimbom'da Osimhen tartışması!

Galatasray'da Victor Osimhen transferi belirsizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız ile anlaşmaya varmasına rağmen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle transfer resmiyete kavuşamıyor.
Napoli kampına katılmayı reddeden Victor Osimhen, İtalyan ekibine 'mazeret' belirten sağlık raporu göndermişti. Napoli cephesi, bunun üzerine Osimhen'e dönüş yaparak, "Takımla çalışmasan bile bireysel çalışmalarını bizimle yap" mesajını iletti. Osimhen'in bu mesaja vereceği cevap bekleniyor. İtalyan kulübü ve Osimhen'in FIFA'lık olabileceği iddia ediliyor.
Cimbom, Osimhen için son olarak 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon Euro taksitli olmak üzere toplam 75 milyon Euro'luk bir teklif sundu ve banka teminatı da gösterdi. Ancak Napoli cephesinden hala olumlu bir dönüş alınamadı.
Galatasaray yönetiminde bu transfer süreci fikir ayrılıklarına neden oldu. Bazı yöneticiler, "Osimhen'in transferi için çok uğraştık. Bu saatten sonra vazgeçersek taraftarın tepkisiyle karşılaşırız" diyerek transferin bitirilmesini savunuyor.
Diğer bir grup ise, "Limitlerimizi fazlasıyla zorladık. Osimhen için diğer transfer hamlelerimizi aksatıyoruz. Masadan kalkalım ve başka isimlere odaklanalım" görüşünü dile getiriyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çevrildi. Transferle ilgili son kararı Özbek'in vereceği öğrenildi. Başkanın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.