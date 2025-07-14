Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği çok büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili oldukça büyük gün. Cimbom'a 24 saat içerisinde Napoli'den kritik yanıt gelecek. İşte detaylar...
Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer Gardi'nin Milano'da bizzat ilgilendiği Osimhen transferinde bugün Napoli'den haber gelecek.
Cuma günü son teklifini ileten Abdullah Kavukcu, araya hafta sonunun girmesi ve eski yöneticilerden İsmail Sarıkaya'nın cenazesi nedeniyle İstanbul'a dönüş yaptı.
Fotomaç'ın haberine göre artık kalan süreci buradan takip edecek olan sarı-kırmızılılar, bugün Napoli Başkanı Laurentiis'in vereceği yanıtı bekliyor. Bugüne kadar yapılan tüm öneriler geri çevrilmişti.
1 AY SÜRER
Sarı kırmızılılar son olarak istenen seviyeye çıkarak 40 milyon euro nakit ödeme yapmayı taahhüt etti. Kalan 35 milyon euro'luk kısmı iki taksitte ödeyecek olan G.Saray, artık Napoli'den olumlu bir yanıt bekliyor.
Banka teminatının kulübe zarar vereceğini düşünen yönetim, bu sürecin 1 ay sürme ihtimalini de düşünerek karşı çıktı. Bu nedenle peşin ödemeyi 40 milyon euro'ya çıkartan G.Saray artık geri sayıma geçti. Laurentiis, olumlu yanıt verirse Victor Osimhen, İstanbul'a doğru yola çıkacak.
GEMİLERİ YAKTI
Napoli ile çalışmalara katılmayan ve bireysel olarak antrenmanlarını sürdüren Osimhen, G.Saray'a döneceği günü iple çekiyor. İtalyan ekibine artık orada durmayacağını ve parçalı formayı giymek istediğini belirten Osimhen geri sayıma geçti. Napoli yönetime buradan dönüş olmadığını belirten Nijeryalı oyuncu, imzaların atılması için baskı kuruyor.
Galataray formasıyla tüm kulvarlarda geçen sezon 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 kez ağları sarsarken, 8 defa da asist yaptı. 45 gole direkt katkı sağladı.