1 AY SÜRER Sarı kırmızılılar son olarak istenen seviyeye çıkarak 40 milyon euro nakit ödeme yapmayı taahhüt etti. Kalan 35 milyon euro'luk kısmı iki taksitte ödeyecek olan G.Saray, artık Napoli'den olumlu bir yanıt bekliyor.