TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Portekizli eldiven! Bu ismi kimse duymamıştı
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'da birçok önemli isimle görüşmeler devam ediyordu. Şu ana kadar herhangi bir file bekçisiyle anlaşmayan sarı kırmızılılardan sürpriz bir atak geldi. Cimbom'un flaş bir eldiven için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Muslera'nın ayrılığının ardından 1 numara pozisyonu için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Jose Sa oldu.
Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibinin 20 milyon Pound istediği 32 yaşındaki kaleci için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın daha düşük bir bedelle deneyimli kaleciyi kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
2027'ye kadar kontratı bulunan Jose Sa geçen sezon 31 maçta 51 gol yedi.
Deneyimli kaleci 7 maçta ise kalesini gole kapattı.
Portekiz'in kalesini de 3 kez koruyan Sa, 3 gole engel olamazken 1 maçta ise geçit vermedi.
Tecrübeli eldivene güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.