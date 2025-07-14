TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Portekizli eldiven! Bu ismi kimse duymamıştı

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'da birçok önemli isimle görüşmeler devam ediyordu. Şu ana kadar herhangi bir file bekçisiyle anlaşmayan sarı kırmızılılardan sürpriz bir atak geldi. Cimbom'un flaş bir eldiven için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)