Galatasaray'da gündem kaleci transferi! İşte 1 numaralı aday
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleye kimin transfer edileceği kafalarda soru işareti haline geldi. Son olarak sarı-kırmızılıların bu mevki için 1 numaralı adayı belli oldu. İşte detaylar...
Leroy Sane'nin ardından Osimhen ile yüzyılın transferini gerçekleştirmek isteyen G.Saray'da ardından gözler kaleci transferine çevrilecek.
Fotomaç'ın haberine göre çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda şu anda Barcelona'nın kalecisi Andre ter Stegen ilk sırada yer alıyor.
Barcelona yönetiminin yeni sezonda kaleyi kaybedeceğini ilettiği 33 yaşındaki eldiven, önündeki seçenekleri değerlendiriyor. Bu seçenekler arasında kendisiyle en fazla ilgilenen takım ise G.Saray oldu.
Sarı-kırmızılı takıma ciddi bir şekilde transfer olmayı düşünen tecrübeli file bekçisinde bir sorun yaşanması halinde ise plasedeki isimler de netleşti. Daha önce Claudio Taffarel'in önerdiği Lyon'dan Lucas Perri ve Milanlı Mike Maignan da listedeki isimler arasında yer alıyor.
Liverpool'un Brezilyalısı Alisson Becker için şartlarını zorlayan ancak mesafe kat edemeyen yönetim, Chelseali Petrovic için de çok uğraşmıştı. Ancak Petrovic, Bournemouth ile anlaşma aşamasında.