Sarı-kırmızılı takıma ciddi bir şekilde transfer olmayı düşünen tecrübeli file bekçisinde bir sorun yaşanması halinde ise plasedeki isimler de netleşti. Daha önce Claudio Taffarel'in önerdiği Lyon'dan Lucas Perri ve Milanlı Mike Maignan da listedeki isimler arasında yer alıyor.