AL HILAL'DEN 160 MİLYON EURO İtalyan medyasındaki haberlere göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Victor Osimhen'e yıllığı 40 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif etti. Al Hilal Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Osimhen'i kadrosunda görmeyi çok istediği de iddia edildi.