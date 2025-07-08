Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, bu noktada Nijeryalı santrfor için o tarihe dikkat çekti... İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Victor Osimhen transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Nijeryalı yıldız golcünün bonservisini almak isteyen sarı kırmızılılar, adeta satranç oynuyor.
Napoli, yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerden 75 milyon Euro istiyor. Ancak, Osimhen'in mevcut sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, 15 Temmuz'da itibarıyla geçersiz hale gelecek.
Galatasaray transferi Napoli'nin istediği rakamın altında bir bedelle sonuçlandırmayı planlıyor. Cimbom, Osimhen'i 50 milyon Euro seviyelerinde transfer etmek istiyor.
Takvim'de yer alan haberde yönetimin bu parayı da vadelere yayarak Napoli'ye ödemek istediği iddia edildi. Avrupa'dan en iyi teklifi veren kulüp ise sarı kırmızılılar...
Galatasaray, İtalyan medyasındaki haberlere göre Victor Osimhen ile prensipte anlaştı. Sarı kırmızılı Yönetimin, bu hafta Nijeryalı yıldız ile bir görüşme daha yapacağı, önümüzdeki hafta ise Napoli ile resmi temaslara start verileceği belirtildi.
Geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Osimhen, Süper Lig'de attığı 26 golle 'Krallık' unvanı almıştı.
AL HILAL'DEN 160 MİLYON EURO
İtalyan medyasındaki haberlere göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Victor Osimhen'e yıllığı 40 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif etti. Al Hilal Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Osimhen'i kadrosunda görmeyi çok istediği de iddia edildi.
41 MAÇTA 37 GOL
G.Saray'da geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. Yıldız futbolcu, bu performansıyla adından söz ettirdi.