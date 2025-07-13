Haberler Galatasaray Haberleri Osimhen'den büyük rest! Galatasaray'a transfer olabilmek için...

Osimhen'den büyük rest! Galatasaray'a transfer olabilmek için... Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer durumu sabırsızlıkla beklenen Victor Osimhen'den flaş bir hamle geldi. Nijeryalı yıldız son olarak sarı-kırmızılı formayı terletebilmek için Napoli başkanına rest çekti. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri









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Transfer görüşmelerinin sürdüğü Victor Osimhen, Napoli'ye baskı kurmaya devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, İtalyan kulübünün başkanı De Laurentiis ile görüşerek tek rotasının Galatasaray olacağını vurguladı.

Görüşmeleri yakından takip eden Osimhen, hem Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna hem de Napoli Başkanı De Laurentiis'le sık sık temas kuruyor. Başarılı futbolcu görüşmelerin hızlanmasını ve bir sonuca varmasını istiyor.