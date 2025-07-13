Osimhen'den büyük rest! Galatasaray'a transfer olabilmek için...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer durumu sabırsızlıkla beklenen Victor Osimhen'den flaş bir hamle geldi. Nijeryalı yıldız son olarak sarı-kırmızılı formayı terletebilmek için Napoli başkanına rest çekti. İşte detaylar...
Transfergörüşmelerinin sürdüğü Victor Osimhen, Napoli'ye baskı kurmaya devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, İtalyan kulübünün başkanı De Laurentiis ile görüşerek tek rotasının Galatasaray olacağını vurguladı.
Görüşmeleri yakından takip eden Osimhen, hem Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna hem de Napoli Başkanı De Laurentiis'le sık sık temas kuruyor. Başarılı futbolcu görüşmelerin hızlanmasını ve bir sonuca varmasını istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Nijeryalı yıldız, Napoli Başkanı De Laurentiis'e net bir tavır gösterip, sadece sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini vurguladı, rotasının İstanbul olacağını paylaştı.
NAPOLI BEKLENİYOR
Galatasarayson görüşmelerde Napoli'ye 75 milyon euroluk teklifin detaylarını sundu. 40 milyon euro peşin, geri kalan kısmın ise iki taksit halinde ödenmesi De Laurentiis'e iletildi.
İtalyan ekibinin başkanı, tekrar süre istedi. Aynı zamanda banka teminatı da bir kez daha talep edildi.
Araya hafta sonunun girmesi nedeniyle İstanbul'a dönen Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, görüşmeleri devam ettirmek için İtalya'ya tekrar gidecek ve görüşmeleri olumlu yönde noktalamaya gayret gösterecek.