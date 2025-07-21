Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

BİZDEN AYRILACAKLAR DA BİZLE BERABER

"Çok güzel bir yerdeyiz. Kısa, 4 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Kendi tesisimizde önemli hazırlık yaptık, yeni tesisimiz çalışmak için çok iyi. Hava şartları aynıydı. Bu anlamda iyi hazırlandık. Ümraniye ve Wacker ile oynadık. Milli takımdan gelen grup vardı, bir de daha geç katılan Morata ve Davinson var. Bunları maçlarda kullanmadık. Bir sonraki maçlarda kullanmayı düşünüyoruz. Her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber. Organizasyondan çok mutluyuz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bu hazırlık kampı, maçları en önemli özelliklerinden biri oyuncularımızın durumlarını görmek, kadro yapılanması için... Zorlanacağımız yer yabancı sayısı. Yabancı olarak kimleri alacağız? Sezon başladıktan sonra transfere bitene kadar önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz, transfer 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesi 2 Eylül'de verilecek. Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Hem planlarımızı yapıyoruz hem istediğimiz, bize katılacaklar var hem belirlediğimiz mevkiler var. Kime teklif gelecek, kimle devam edeceğiz uzun da bir süre var. 1 günde karar vermeyeceğiz. Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım.

AHMETCAN KAPLAN'I DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane çok gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. O bölgede bir takviye yaparsak, özellikle elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek... Bir değişiklik olursa, onlar gibi bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz.

BURUK'TAN TAKTİK SÖZLERİ

Hazırlık maçlarında 4'lü sistem üzerinden gidiyoruz. Başlangıç olarak 4'lü oynamayı düşünüyoruz. Esnemeler olacak. Bazen oyuncu tipinizi göre olabilir bazen rakibe göre olabilir. Asıl olan bence oyun anlayışımızı doğru şekilde sahaya koymak. 3 senedir devam ettiriyoruz, 4. sene de aynı şekilde dominant oynayan, topu kendinde tutan ve rakibe vermeyen, baskıları doğru yapabilen bir takım. Formasyonlar önemli ama sahaya doğru yayıldığınızda bu tür esnemeler olabilir. Formasyon değiştirmeyeceğiz diye bir şey söylemiyorum. Rakip 3'lü oynuyordu hazırlık maçında, biz de 4-3-3 oynadık. Esnemeler oyuncu yapımız ve rakibe göre olabilir. Doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. Önemli olan, oyuncuları oynadığımız oyuna inandırabilmek. Cagliari maçı biraz daha sert olacak. Lige hazırlanacağız. Elimizdeki oyuncuların yapısına ve form durumuna göre değişiklikler yapabiliriz.