Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcının Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilgili sözleri dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcının Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilgili sözleri dikkat çekti. İşte o ifadeler...

BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI

"Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Joker olarak antrenmanlarda kullanıyoruz. İstekli ve motive. Takım kaptanı olması, yaklaşımı, pozitif tavırları takımımızı da olumlu yönde etkiliyor. Antrenman kalitesi, toplu yaptığı antrenmanlar, kalitesini de net şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Biraz tabii ki bir süre lazım. Onu hazırlamak gerekiyor. Hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz. İlk antrenmanlarda, toplu oyunlarda iyi döndü. Fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor."

BARIŞ ALPER YILMAZ AYRILACAK MI?

"Barış ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Barış'tan memnunuz. İyi hazırlanıyor, kampı iyi geçiriyor. Şampiyonlar Ligi de var. Onlar için de önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri, Barış ve Türk oyuncular dahil, onu bekliyoruz. Şu an başka düşüncemiz yok."