TRANSFER HABERLERİ: Hakan Çalhanoğlu'na şok tepki! Inter ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter'den beklenmedik bir geri dönüş geldi. İtalyanların bu kararı sonrası Hakan ve Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.