TRANSFER HABERLERİ: Hakan Çalhanoğlu'na şok tepki! Inter ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter'den beklenmedik bir geri dönüş geldi. İtalyanların bu kararı sonrası Hakan ve Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Inter, adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için stratejisini belirledi. Milano ekibi, 26 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına kadar yıldız futbolcudan kesin kararını iletmesini talep etti.
Takvim'de yer alan habere göre 31 yaşındaki yıldız oyuncunun kararına göre yeni sezon planlaması yapacak Inter Yönetimi, sürecin uzamasını istemedi ve Hakan Çalhanoğlu'na 'Kalacaksan kal, gideceksen git!' şeklinde mesaj verdi.
Çalhanoğlu'nun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bilindiği gibi milli oyuncumuz, İnter Başkanı ve Lautaro Martinez'in kendisini hedef alan konuşmaları sonrası tepkisini dile getirmişti.