Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Son olarak VakıfBank'ta forma giyen Frantti, bir Sultanlar Ligi, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan yeni transfer! Alexandra Frantti...
Son dakika haberleri... Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
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Yayın Tarihi: 04.07.2025- 13:41 Güncelleme Tarihi: 04.07.2025- 14:02