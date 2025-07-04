Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Son olarak VakıfBank'ta forma giyen Frantti, bir Sultanlar Ligi, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.