Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sol bekte geldiği günden bu yana iyi performans gösteren sonrasında sakatlığı nedeniyle formasını kaptıran Jakobs için Milan devreye girdi. İşte transferdeki son gelişmeler...
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Ismail Jakobs için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan Takvim'in derlediği habere göre Milan, sol bek adayları arasına Ismail Jakobs'u da ekledi.
İtalyan devinin Jakobs'u düşük maliyetli bir seçenek olarak radarına aldığı aktarıldı. Bilindiği gibi Milan, Theo Hernandez'in transferi için Al-Hilal ile anlaşma sağlamıştı.
Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro opsiyonla transfer ettiği 25 yaşındaki Ismail Jakobs'un Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.