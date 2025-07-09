Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, TFF Mali Genel Kurulu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öztürk, Victor Osimhen'in transfer sürecine dair çok önemli ifadeler kullandı. İşte Öztürk'ün dikkat çeken o sözleri:

"48 SAAT İÇİNDE..."

Galatasaray bu sene direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Osimhen şu an da Napoli'nin futbolcusu. Abdullah Kavukçu bu transfer için başkanımız tarafından görevlendirildi. Biz transfer sezonu açılmadan Leroy Sane'yi transfer ettik. Burada asıl olan Galatasaray'dır. Muhtemelen bu transfer de 48 saat içinde çözülür. Biz teklifimizi yaptık. Her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray sevgisidir.