Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Travis Scott, yeni şarkısı 2000 Excursion'da Galatasaray'a da yer verdi. İşte o sözler...

Amerikalı dünyaca ünlü rap sanatçısı Travis Scott, JackBoys iş birliğiyle hazırladığı 2000 Excursion adlı şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Şarkının sözlerinde Pele, Zizou, Ginola gibi futbol dünyasının unutulmaz isimleriyle birlikte Galatasaray'a da yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Travis Scott, parçada "I score goals like Pelé, Zizou, Ginola, Galatasaray" (Pelé, Zidane, Ginola ve Galatasaray gibi goller atarım) sözleriyle Galatasaray'a gönderme yaptı.

Ünlü rapçinin yeni çalışması, yayınlanmasının ardından yalnızca 22 saat içinde YouTube'da 2 milyon dinlenmeye ulaştı.