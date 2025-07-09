Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Transfer heyeti Napoli ile görüşmeye gidiyor

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Transfer heyeti Napoli ile görüşmeye gidiyor Victor Osimhen'i Napoli'den bonservisi ile transfer etmek için görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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Sona eren 2024/25 sezonunu Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinden Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken son olarak flaş bir gelişme yaşandı.