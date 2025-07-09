Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Transfer heyeti Napoli ile görüşmeye gidiyor
Victor Osimhen'i Napoli'den bonservisi ile transfer etmek için görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.07.2025 - 13:33
Sona eren 2024/25 sezonunu Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinden Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
Menajer George Gardi ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Galatasaray heyetinin bugün İtalya'da Napoli ile doğrudan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.