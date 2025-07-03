G.SARAY'A MESAJ: 20 MİLYONA BU İŞİ ÇÖZERİM İnter'in minimum 30 milyon Euro bonservis isteğinden geri adım atmadığını yazan İtalyan medyası, kaptan Martinez'in bu açıklamalarının Hakan'ın fiyatını düşüreceğinin altını çizdi. "İnter'den kopuş" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, "Hakan'ın ayrılması beklenirken kulüp, teknik direktör Chivu ile toplantı gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

ÇALHANOĞLU NE DEMİŞTİ? "Bu kulübe asla ihanet etmedim. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum. İnter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Gelecek ne gösterecek, göreceğiz. Ancak tarih her zaman kimin ayakta kaldığını hatırlayacaktır. Sesini en çok yükselteni değil."