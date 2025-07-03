TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu transferinde görüşmeler başlıyor!
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu gözünü kestirmişti. Inter cephesinde yaşanan söz düellosunun ardından mill futbolcunun tatil sonrası Marrotta ile görüşeceği ve kolaylık isteyeceği aktarıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Hakan Çalhanoğlu ile İnter cephesi arasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na veda eden İnter'de kaptan Lautaro Martinez, "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" diyerek milli yıldızı işaret etmiş, tecrübeli orta saha da sosyal medyadan uzun bir açıklama yapıp sert bir yanıt vermişti.
Hakan Çalhanoğlu'nun Martinez'e cevabını, İnter'in diğer forveti Thuram'ın İnstagram üzerinden beğenmesi, bu açıklamaya kulüpten ayrılan teknik direktör İnzaghi'nin eşinin de destek vermesi İtalyan kulübünü karıştırdı.
G.SARAY'A MESAJ: 20 MİLYONA BU İŞİ ÇÖZERİM
İnter'in minimum 30 milyon Euro bonservis isteğinden geri adım atmadığını yazan İtalyan medyası, kaptan Martinez'in bu açıklamalarının Hakan'ın fiyatını düşüreceğinin altını çizdi. "İnter'den kopuş" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, "Hakan'ın ayrılması beklenirken kulüp, teknik direktör Chivu ile toplantı gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.
Sabah'ın haberine göre, 31 yaşındaki oyun kurucunun tatilden dönüşte İnter yönetimi ile masaya oturacağı ve bonservis bedelinde indirim talep edeceği bildirildi. Hakan'ın, G.Saray yönetimine "20 milyon Euro'ya ben bu işi çözerim" dediği belirtilirken, sarı-kırmızılılar da önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.
ÇALHANOĞLU NE DEMİŞTİ?
"Bu kulübe asla ihanet etmedim. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum. İnter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Gelecek ne gösterecek, göreceğiz. Ancak tarih her zaman kimin ayakta kaldığını hatırlayacaktır. Sesini en çok yükselteni değil."
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM!
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, İnstagram hesabından milli futbolcu ve çocuklarının olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Hakan da bu fotoğrafı alıntılayarak yeniden paylaştı. 31 yaşındaki yıldızın, gönderiye "Yolcu" isimli şarkıyı eklemesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada "Hakan, Galatasaray yolcusu" şeklinde birçok paylaşım yapıldı.