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Galatasaray'da Sommer gelişmesi! Maaş konusunda... Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kaleci konusundaki belirsizlik devam ediyor. Sarı kırmızılılarda son olarak Sommer gelişmesi yaşandı. İşte sarı kırmızılıların oyuncu ile yaptığı görüşmenin detayları... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Fernando Muslera'nın ardından iki plan dahilinde kaleci transferine yönelen G.Saray'da gündemde Yann Sommer vardı.



Sabah'ta yer alan habere göre bir yandan genç bir kaleciyi 1 sezon için kiralayıp ardından bonservisle alma planı yapılırken, diğer yanda ise deneyimli bir file bekçisine 1+1 yıllık sözleşme ile kısa süreli çözüm gündemde.