Galatasaray'da Sommer gelişmesi! Maaş konusunda...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kaleci konusundaki belirsizlik devam ediyor. Sarı kırmızılılarda son olarak Sommer gelişmesi yaşandı. İşte sarı kırmızılıların oyuncu ile yaptığı görüşmenin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Fernando Muslera'nın ardından iki plan dahilinde kaleci transferine yönelen G.Saray'da gündemde Yann Sommer vardı.
Sabah'ta yer alan habere göre bir yandan genç bir kaleciyi 1 sezon için kiralayıp ardından bonservisle alma planı yapılırken, diğer yanda ise deneyimli bir file bekçisine 1+1 yıllık sözleşme ile kısa süreli çözüm gündemde.
Bu doğrultuda Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki Yann Sommer de gündeme geldi. İsviçreli kalecinin temsilcileri yapılan görüşmelerde en son yıllık 8 milyon Euro ve 2 milyon Euro da imza parası isteyince görüşmeler durdu.
Sarı-kırmızılı yönetim bu ücreti yüksek bulduklarını iletse de Sommer cephesi geri adım atmayınca taraflar masadan kalktı.