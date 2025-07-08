Bir yandan Victor Osimhen için bastıran sarı-kırmızılılar, bir yandan da Hakan Çalhanoğlu için görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferde milli futbolcunun kulübü İnter'e kurduğu baskı yönetimin elini güçlendiriyor.
Taraflar arasında resmi görüşmelere start verilirken, G.Saray ve İnter'in anlaşması halinde Hakan Çalhanoğlu çocukluk hayali parçalı formayı giymek için dünden hazır bekliyor. Üstelik yönetimden astronomik bir maaş da talep etmiyor.
AYNI MAAŞI TALEP ETTİ
İtalya'da senelik 11 milyon euro kazanan ancak vergi düştükten sonra net 6.5 milyon euro eline geçen Hakan, sözleşmesinde yer alan bonuslarla birlikte 7 milyon civarında kazanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimden de mevcut maaşından fazlasını talep etmeyen 31 yaşındaki futbolcu, hem Bodrum'da tatilini yapıyor hem de sakatlığı nedeniyle bir program dahilinde çalışıyor.
Yıldız oyuncu transfer haberini Türkiye'de bekliyor ve İtalya'ya sadece eşyalarını toplamak için dönmek istiyor.