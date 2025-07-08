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GALATASARAY HABERLERİ: Hakan Çalhanoğlu hazır Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kırmızılılarda gelmek için tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Bir yandan Victor Osimhen için bastıran sarı-kırmızılılar, bir yandan da Hakan Çalhanoğlu için görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferde milli futbolcunun kulübü İnter'e kurduğu baskı yönetimin elini güçlendiriyor.

Taraflar arasında resmi görüşmelere start verilirken, G.Saray ve İnter'in anlaşması halinde Hakan Çalhanoğlu çocukluk hayali parçalı formayı giymek için dünden hazır bekliyor. Üstelik yönetimden astronomik bir maaş da talep etmiyor.