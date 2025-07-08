Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Lucumi ısrarı! Yeni teklif...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Lucumi ısrarı! Yeni teklif... Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz stoper gelişmesi... Sarı kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Lucumi konusunda bir teklif daha yapma kararı aldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









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Galatasaray, stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak isteyen Cimbom, savunmasını sağlama almak için Kolombiyalı yıldız Jhon Lucumi için görüşmelerini sürdürüyor.





Takvim'de yer alan habere göre Sarı-kırmızılılar'ın Bologna'ya yaptığı 15 milyon Euro'luk teklif, İtalyan kulübü tarafından reddedildi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Lucumi için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.