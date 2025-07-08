TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Lucumi ısrarı! Yeni teklif...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz stoper gelişmesi... Sarı kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Lucumi konusunda bir teklif daha yapma kararı aldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak isteyen Cimbom, savunmasını sağlama almak için Kolombiyalı yıldız Jhon Lucumi için görüşmelerini sürdürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre Sarı-kırmızılılar'ın Bologna'ya yaptığı 15 milyon Euro'luk teklif, İtalyan kulübü tarafından reddedildi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Lucumi için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Kontratı 2026'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu Jhon Lucumi için Bologna ilk etapta 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret etmişti. Ancak İtalyan kulübü bu rakamda indirime giderek talebini 20 milyon Euro seviyesine çekti.
Premier Lig temsilcileri Aston Villa ve Bournemouth ile birlikte Roma'nın da Lucumi'ye ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 44 maça çıkan Lucumi, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.