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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun bitmesinin ardından sarı kırmızılılara katılan İtalyan yıldızın takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta, ikinci yarısını da Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a geri dönmüş ve Sarı-Kırmızılı takımın idmanlarında yer almıştı.

Antrenmanlarda sergilediği pozitif tavırlarla dikkat çeken yıldız futbolcunun buna rağmen hocası Okan Buruk'un kararını değiştirmeyi başaramadığı öğrenildi.