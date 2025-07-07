GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun bitmesinin ardından sarı kırmızılılara katılan İtalyan yıldızın takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta, ikinci yarısını da Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a geri dönmüş ve Sarı-Kırmızılı takımın idmanlarında yer almıştı.
Antrenmanlarda sergilediği pozitif tavırlarla dikkat çeken yıldız futbolcunun buna rağmen hocası Okan Buruk'un kararını değiştirmeyi başaramadığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın 25 yaşındaki futbolcuyu gelecek planları arasında düşünmediği ve yönetimle yaptığı görüşmede de oyuncunun kiralık olarak değil bonservisiyle takımdan ayrılması yönünde görüş bildirdiği belirlendi.
Takvim'in haberine göre, Buruk'un kararının ardından oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınması bekleniyor.
Galatasaray ile 2027'ye kadar kontratı bulunan Zaniolo, Sarı-Kırmızılı takımla çıktığı 12 maçta 5 gol,1 asiste imza attı.