Sözde mizah dergisi Leman, Mevlana'ya yaptıkları saygısızlığın ardından büyük bir skandala daha imza attı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'yı bombalarla karikatürize eden sözde dergi sosyal medyada infial yarattı. Bu duruma Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı da sessiz kalmadı ve bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar...

Daha önce Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize eden Leman Dergisi yeni bir skandala daha imza attı.

Sözde dergi, yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'i ve Hz. Musa'yı resmetti. Bu skandal hareket birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanırken Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı da sessiz kalmadı.

Abdülkerim Bardakcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hz. Muhammed (S.A.V.) bizim en büyük izzetimizdir. Bu kutsala dil uzatmak, alçalmaktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

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