Galatasaray'ın transfer çalışmalarında adı sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızıların eski yıldızı Felipe Melo, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı! İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Yaz dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmelerine başlayarak taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Sarı kırmızılı kulübe transferi için Inter'den mali kolaylık sağlamasını isteyen milli futbolcu, kulüp başkanı Giuseppe Marotta ve Lautaro Martinez tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili yaşanan gelişmelere bugün bir yenisi daha eklendi.

MELO'DAN TRANSFER ÇAĞRISI

Galatasaray'a vedasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sarı kırmızılı takıma bağlılığını koruyan Felipe Melo, bu kez Hakan Çalhanoğlu transferi için devreye girdi. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden transfer çağrısını şu sözler ile yaptı...

"HAYDİ KAPTAN YA!"

"Türkiye benim ikinci vatanım,Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım. Çalhanoğlıu'nu uzun zamandır tanırım, benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter, çok kaliteli bir futbolcu… Çalhanoğlu kardeşime buradan sesleniyorum; Kardeşim ya, Galatasaray'a gel ya, haydi kaptan ya!"