Kerem Aktürkoğlu'dan skandal karikatüre tepki!

Sözde mizah dergisi Leman, Mevlana'ya yaptıkları saygısızlığın ardından büyük bir skandala daha imza attı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'yı bombalarla karikatürize eden sözde dergi sosyal medyada infial yarattı. Bu duruma milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu da sessiz kalmadı ve bir paylaşımda bulundu. Kerem paylaşımında 'Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.07.2025 01:01

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Daha önce Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize eden Leman Dergisi yeni bir skandala daha imza attı.

Sözde dergi, yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'i ve Hz. Musa'yı resmetti. Bu skandal hareket birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanırken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da sessiz kalmadı.

Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Leman dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yaşanan skandal karikatür olayına ilişkin İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Peygamber Efendimizi hedef alan karikatüristin gözaltına alındığı öğrenildi.