TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a transferde kötü haber!

Leroy Sane transferinin ardından orta sahaya da bir yıldız eklemesi yapmayı planlayan Galatasaray, listesine Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'yı dahil etmişti. Ancak İsviçreli yıldızın transferinde sarı-kırmızılılara dev bir rakip çıktı işte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 14:37