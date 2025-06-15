TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a transferde kötü haber!
Leroy Sane transferinin ardından orta sahaya da bir yıldız eklemesi yapmayı planlayan Galatasaray, listesine Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'yı dahil etmişti. Ancak İsviçreli yıldızın transferinde sarı-kırmızılılara dev bir rakip çıktı işte detaylar...
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro için transferde gaza bastı.
İlk transferini Alman yıldız Leroy Sane ile gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, hareketli günler geçiriyor.
Orta sahaya da önemli bir oyuncu eklemesi yapmayı planlayan Cimbom'un gündemindeki isim için dev bir rakip ortaya çıktı.
Kadrosuna bir başka Bundesliga yıldızı olan Granit Xhaka'yı eklemek isteyen Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışıyordu.
Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi Milan da İsviçreli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Takımın başına Massimiliano Allegri'yi getiren Milan'ın yeni teknik patronunun isteği doğrultusunda Xhaka'yı transfer etmek istediği biliniyor.
Ayrıca teklif yapmaya hazırlanan kırmızı-siyahlıların önümüzdeki hafta Alman ekibiyle resmi temaslara geçeceği aktarıldı. Leverkusen'in Xhaka için 15-20 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu biliniyor.
Bayer Leverkusen'de orta sahada takımın beyni olan ve önceki sezon elde edilen şampiyonlukta önemli rol oynayan Xhaka, 2023 yılında 15 milyon Euro'luk bedelle Arsenal'den kadroya katılmıştı.
Geçen sezon Leverkusen formasıyla 49 maçta görev yapan 32 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Alman ekibiyle geçirdiği 2 sezonda 99 maça çıkarken, 9 gol ve 6 asist kaydetti.
Ayrıca 137 kez İsviçre Milli Takımı'nın da formasını terleten Granit Xhaka, milli forma ile 14 gol kaydederken 12 de asist yaptı.
İsviçreli futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro değer biçiliyor.