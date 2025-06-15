TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Djordje Petrovic'e Sane tarifesi!

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, yeni sezonda gözünü Şampiyonlar Ligi'nde başarıya dikti. Bu doğrulta Leroy Sane hamlesi ile transfere bomba gibi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, kadrosunu kurmakta hızlı davranıyor. İkinci transferini kaleye yapmak isteyen Aslan, Chelsea'nin Sırp kalecisi Djordje Petrovic'i listesinin ilk sırasına almıştı. Sırp eldivenin transferinde de vites yükselten Cimbom, tıpkı Sane transferinde olduğu gibi hızlı davranıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 11:49