Adı transferde Süper Lig devlerinden Galatasaray ile yoğun bir şekilde anılan Berke Özer ile ilgili transferde flaş açıklama geldi. Son olarak İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın, yeni teknik direktör Selçuk Şahin için düzenlenen basın toplantısında söylemiş olduğu o sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor'da yeni teknik direktör Selçuk Şahin için basın toplantısı düzenlendi.

Bu törende Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın özellikle Berke Özer'in transfer durumuna dair yapmış olduğu açıklama dikkat çekti.

İŞTE FATİH KULAKSIZ'IN SÖZLERİ:

Berke, hocamız da milli takımdan oyuncusu. ABD kampında hocam, Berke'nin takımda kalmasıyla ilgili görüşme yaptı. Biz de Berke ile devam etme taraftarıyız. Çünkü beklentilerimizi karşılayacak transfer teklifi gelmedi. Berke'den de beklentimiz oldukça yüksek. Şu anki planlamada daha değerli, daha başarılı, daha iyi konuma getirip, satış sürecini ertelemiş durumdayız. Berke'yi şu anda satmıyoruz.