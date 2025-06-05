TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kaleci transferi için gözler Madrid'de
2024-2025 sezonunu Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleriyle kapatan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Sarı-kırmızılılar 14 yıllık Fernando Muslera döneminin ardından yeni file bekçisi için önceliği Real Madridli Andriy Lunin ve Atleticolu Jan Oblak'a verdi. İşte detaylar... ( GS spor haberi)
Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da önemli yıldızlar ön plana çıkıyor. 14 yıllık Fernando Muslera döneminden sonra kaleye mutlaka deneyimli ve yıldız bir ismi getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, girişimlerine başladı.
Fotomaç'ın haberi göre, Cimbom'da ilk sıralarda Real Madrid'den Andriy Lunin ve Atletico Madrid'den Jan Oblak adları öne çıkıyor. 26 yaşındaki Lunin için Real Madrid'in tekliflere açık olduğu bildirildi. Ukraynalı kalecinin de geleceğiyle ilgili karar vereceği aktarıldı.
TEKLİFE GÖRE KARAR
Lunin bu sezon Real Madrid'de 14 maça çıkarken Courtois'nın arkasında kaldı.
Transfer listesinde yer alan bir diğer isim Jan Oblak da dikkat çekiyor. 2014 yılından beri Atletico Madrid'de olan Oblak'ın yeni bir kulübe gidebileceği kaydedildi. 11 yıldır İspanyol ekibinde oynayan ve önemli başarılar yaşayan 32 yaşındaki Sloven eldivenin gelecek tekliflere açık olduğu dile getirildi.
Oblak'ın Atletico Madrid ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Oblak bu sezon toplamda 46 resmi maçta forma giydi.