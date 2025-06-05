TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kaleci transferi için gözler Madrid'de

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kaleci transferi için gözler Madrid'de

2024-2025 sezonunu Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleriyle kapatan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Sarı-kırmızılılar 14 yıllık Fernando Muslera döneminin ardından yeni file bekçisi için önceliği Real Madridli Andriy Lunin ve Atleticolu Jan Oblak'a verdi. İşte detaylar... ( GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2025- 06:40