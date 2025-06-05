Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların son olarak yıldız ismi kadrosunda tutmak için yaptığı teklif gün yüzüne çıktı.
Cimbom'un futbolcuya 15+6 milyon avro teklif yaptığı, 15 milyon avroyu kendi kasasından karşılaşayacağı açıklandı. 6 milyon avroyu ise sponsorların ödeyeceği belirtildi. Galatasaray, Nijeryalı yıldız için yıllık 21 milyon avro önerdi.
💥 GALATASARAY, OSIMHEN'E YAPTIĞI TEKLİFİ ARTIRDI! 🎙️ @EmreeKaaplan: Galatasaray, Victor Osimhen'e 15+6 milyon avro teklif yaptı. 15 milyon avroyu kendi kasasından karşılayacak, 6 milyon avroyu ise sponsorlar ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'e yıllık 21 milyon avro önerdi. pic.twitter.com/nUuH7H7a61— A Spor (@aspor) June 5, 2025