TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif belli oldu!

Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak yıldız ismi kadrosunda tutmak için yaptığı teklif gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların son olarak yıldız ismi kadrosunda tutmak için yaptığı teklif gün yüzüne çıktı.

Cimbom'un futbolcuya 15+6 milyon avro teklif yaptığı, 15 milyon avroyu kendi kasasından karşılaşayacağı açıklandı. 6 milyon avroyu ise sponsorların ödeyeceği belirtildi. Galatasaray, Nijeryalı yıldız için yıllık 21 milyon avro önerdi.