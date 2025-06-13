TRANSFER HABERİ: Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya! Jonathan David için Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ: Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya! Jonathan David için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Leroy Sane transferinin ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Victor Osimhen'in durumu belirsizliğini korurken, alternatif olarak Jonathan David'i hedefleyen Cimbom'a transferde ezeli rakibi Fenerbahçe rakip çıktı. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler de Kanadalı golcüye teklif yaptı. İşte detaylar...(FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2025- 10:38