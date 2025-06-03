Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayarak 25. şampiyonluğunu kazanan ve formasına 5. yıldızı ekleyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, konuk olduğu yayında Fenerbahçe’nin Jose Mourinho hamlesiyle ilgili yöneltilen soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. kez kupayı müzesine götüren ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bein Sports'a konuk oldu. Buruk, yayında Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buruk'a, "Mourinho geldi. Fenerbahçe önemli transferler yaptı. Bu sene daha zor geçecek dediniz mi?" sorusu yöneltildi. Deneyimli teknik adam ise soruya net bir ifadeyle yanıt verdi:

"Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı tam tersini düşündüm. İsim olarak bakmadım. Jose Mourinho formda değildi zaten. Bu sezon hiç 'Fenerbahçe gelip bizi geçecek' diye düşünmedim."