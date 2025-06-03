Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. kez zafere ulaşan ve 5. yıldızını takan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Buruk’un o sözleri…

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayarak 25. kez şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Bein Sports ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Programda Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuşan Buruk, oyuncunun Galatasaray'daki durumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Osimhen'in pozitif tutumuna ve takıma olan bağlılığına vurgu yapan Buruk, şunları söyledi: "Osimhen önemli bir oyuncu… Pozitif olması, burayı çok sevmesi bizim için çok kıymetli. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Eğer gitme niyeti olsaydı davranışı farklı olurdu. Şu anda yüzde 51 ihtimalle kalır diye düşünüyorum."