GALATASARAY HABERİ - Nijerya hocasından flaş Osimhen açıklaması! Hangi takıma gidecek?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen hakkında transfer iddiaları hız kesmeden devam ediyor. Nijeryalı yıldızın, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anlaşmaya vardığı öne sürülürken konuyla ilgili Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'den çarpıcı bir açıklama geldi. İşte o açıklama... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2025- 18:29