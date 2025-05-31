Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş!

Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşırken, 5. yıldızı ezeli rakiplerinden önce takmayı başardı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatarak unutulmaz bir dönemi daha geride bırakmış oldu.
AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYOR
Son üç sezonda Galatasaray'ın başında kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, dün bir kez daha kutladıkları şampiyonluk sonrası takımıyla gurur duyduğunu belirterek, artık hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu söyledi.
Direkt katılacakları Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini kanıtlamak istediklerini belirten Buruk, "Taraftarımızı mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Tüm camia yeni hedeflere kenetlenirken bir kez daha ben ve oyuncularım bu armanın başarısı için elimizden geleni yapacağız.'' dedi.
YÖNETİMDEN DEV TARİFE
Galatasaray yönetimi, kulübün tarihene geçen Okan Buruk için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sezon başında 2 yıllık kontrat imzalayan başarılı çalıştırıcının ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı 2025-2026 sezonu için ise bu rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.
YENİ MAAŞI BELLİ OLDU
Sabah'ın haberine göre yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak olan şampiyon hocanın ücretinin revize edilerek 4 milyon Euro'ya (178 milyon TL) yükseltileceği öğrenildi. 2022-2023 sezonu öncesi takımın başına geçen Buruk, 3 sezonda toplam 5 kez şampiyonluk yaşadı.
150 MAÇLIK SERÜVEN
51 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında 150 maça çıktı ve maç başına 2.35 puan ortalamasını yakaladı. Deneyimli teknik adam söz konusu maçlarda 110 galibiyet ve 22 beraberlik alırken, 18 kez de kaybetti.