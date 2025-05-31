Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş!

Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşırken, 5. yıldızı ezeli rakiplerinden önce takmayı başardı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatarak unutulmaz bir dönemi daha geride bırakmış oldu.

Direkt katılacakları Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini kanıtlamak istediklerini belirten Buruk, "Taraftarımızı mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Tüm camia yeni hedeflere kenetlenirken bir kez daha ben ve oyuncularım bu armanın başarısı için elimizden geleni yapacağız.'' dedi.