Mertens Galatasaray forması ile son kez kameraların karşısına geçti. Belçikalı yıldız, "Söyleyeceğim çok şey var ama her sözüm kısa olur. Herkese teşekkürler. Uzun bir süre burada geçirdim. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok iyi insanlardan oluşuyor. Bilmiyorum. Açıklayamam. Muslera 14 sene geçirdi. Duygularını biliyorum. Ciro burada doğdu ve başka yerde yaşamadı. Gideceğimizi ona nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Bu ülkede bize sevgi gösterdiler. Eşimin anons yapacağını bilmiyordum. Ben oyum, o ben. Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın bulunuyor." ifadelerini kullandı.