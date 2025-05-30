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Beşiktaş'ta Sarabia iddiası! Beşiktaş'ta Sarabia iddiası! 00:53
G.Saray'dan Osimhen'e dev teklif! G.Saray'dan Osimhen'e dev teklif! 00:52
Mertens'ten G.Saray'a veda! Mertens'ten G.Saray'a veda! 00:27
Muslera: Tek dileğim... Muslera: Tek dileğim... 00:23
G.Saray'dan 5. yıldız için drone şov G.Saray'dan 5. yıldız için drone şov 23:02
Başkan Erdoğan F.Bahçe Beko'yu kabul etti Başkan Erdoğan F.Bahçe Beko'yu kabul etti 22:55
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Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları! Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları! 22:55
G.Saray'da Muslera dönemi sona erdi! G.Saray'da Muslera dönemi sona erdi! 22:44
G.Saray sezonu galibiyetle kapadı! G.Saray sezonu galibiyetle kapadı! 22:02
F.Bahçe'de Branco dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Branco dönemi sona erdi! 21:58
Trabzonspor, Antalya'dan 3 puanla döndü! Trabzonspor, Antalya'dan 3 puanla döndü! 21:54
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 20:35
Mertens'ten G.Saray'a veda!
Muslera: Tek dileğim...
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