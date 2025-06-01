Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lewandowski bombası! Barcelona elden çıkaracak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lewandowski bombası! Barcelona elden çıkaracak Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezonu çifte kupayla kapatarak 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray, transferde vites yükseltti. Victor Osimhen'in takımda kalması için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da dünya futbolunda büyük yankı uyandıracak bir transferin hazırlıklarını yapıyor. Cimbom'un yeni hedefi, Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski. İşte detaylar... (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2025- 06:41









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Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve 5. yıldızı büyük bir coşkuyla kutlayan sarı kırmızılılar dünyada ses getirecek bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

Transferde her geçen yıl çıtayı yükselten Galatasaray'da şimdi de Robert Lewandowski sesleri duyulmaya başlandı.