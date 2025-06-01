TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lewandowski bombası! Barcelona elden çıkaracak
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezonu çifte kupayla kapatarak 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray, transferde vites yükseltti. Victor Osimhen'in takımda kalması için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da dünya futbolunda büyük yankı uyandıracak bir transferin hazırlıklarını yapıyor. Cimbom'un yeni hedefi, Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2025- 06:41