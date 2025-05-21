TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi! Bayern Münih'e kiralama teklifi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | 2024/25 sezonunu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Galatasaray, rotasını yaz transfer dönemine çevirdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda, yıldız bir futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçildi. İşte gelişmeler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2025- 12:23