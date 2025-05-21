GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın 2024-25 sezonunda elde ettiği 25. şampiyonlukta kilit rol üstlenen Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili transfer dedikoduları hız kesmeden devam ediyor. Hangi takıma gideceği büyük merak konusu olan Nijeryalı yıldız hakkında çarpıcı bir iddia, İtalyan basını tarafından ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2025- 13:46