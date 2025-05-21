TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a sürpriz golcü önerisi! Fransız forvet gündemde
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. zaferini ilan eden Galatasaray, doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti almasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, özellikle forvet hattında Victor Osimhen'in geleceğinin belirsizliği nedeniyle alternatif isimler üzerinde duruyor. Bu doğrultuda kulübe sürpriz bir golcü önerildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.05.2025- 12:11