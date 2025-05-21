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Yusuf Akçiçek’e sürpriz talip! Yusuf Akçiçek’e sürpriz talip! 15:28
G.Saray 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu G.Saray 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu 15:02
Özbek: Daha büyük hedefler için... Özbek: Daha büyük hedefler için... 13:57
Osimhen hakkında flaş iddia! Osimhen hakkında flaş iddia! 13:46
Kayserispor U19 takımından takdir toplayan hareket Kayserispor U19 takımından takdir toplayan hareket 13:14
G.Saray'dan Boey hamlesi! G.Saray'dan Boey hamlesi! 12:23
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G.Saray'a sürpriz golcü önerisi! G.Saray'a sürpriz golcü önerisi! 12:11
G.Saray'dan kutlamalara sürpriz davet! G.Saray'dan kutlamalara sürpriz davet! 11:37
En-Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! En-Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! 11:09
F.Bahçe'ye sürpriz stoper önerisi! F.Bahçe'ye sürpriz stoper önerisi! 10:51
Özbek'ten Osimhen'e teklif açıklaması! Özbek'ten Osimhen'e teklif açıklaması! 10:36
F.Bahçe'den Kostic kararı! F.Bahçe'den Kostic kararı! 10:22
G.Saray kaleci transferinde hedefi belirledi!
G.Saray 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu
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