Galatasaray kaleci transferinde hedefi belirledi! 1.92’lik dev eldiven radarda

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezonun tamamlanmasının ardından uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera ile vedaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, yeni kaleci arayışında rotasını Brezilya'ya çevirdi. Brezilya basını Galatasaray'ın, iki Avrupa devinin de radarında olan genç file bekçisiyle ilgilendiğini yazdı. İşte o kaleci ve transferin ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2025- 15:45