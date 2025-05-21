Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı.

Sarı kırmızılıların geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk kutlamalarında drone şovu yapması bekleniyor.

Yenikapı'da yapılacak kutlamalara günler kala Galatasaray sosyal medya hesabından bir video yayınlandı.

Paylaşılan videoda Kemerburgaz Tesisleri'nde bir drone'a iki yıldız bağlandığı ve uçurulduğu anlar yer aldı. Sarı kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz." ifadelerine yer verdi.