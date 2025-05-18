Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Müthiş bir atmosferde oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 mağlup etti. Sarı kırmıızlılar bu sonucun ardından üst üste 3. toplamda 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta itibariyle şampiyon Galatasaray oldu.

Cimbom, RAMS Park'ta ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı kırmızılılar böylelikle 5. yıldızını taktı.

Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve penaltıdan Muslera kaydetti.

Bu maçın ardından sarı kırmıızılılar puanını 89 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

12. dakikada Osimhen'in sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Bilal sağına yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Sanchez'in ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla top üstten auta gitti.

21. dakikada Sara'nın kaptırdığı topta Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunda top, Muslera'nın müdahalesiyle yandan kornere çıktı.

26. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Osimhen altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

38. dakikada Carole'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

57. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında arka direkte Osimhen, kafayla topu Yunus Akgün'e indirdi. Yunus'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin pasıyla penaltı noktası gerisinden topla buluşan Morata'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Galatasaray, kaleci Muslera'nın kullandığı penaltıyla skoru 3-0 yaptı. Atılan uzun top sonrası savunma arkasına sarkan Osimhen, pasını Morata'ya aktardı. Ceza yayında topla buluşan İspanyol santrfor, karşı karşıya kaldığı kaleci Bilal Beyazit'i geçmeye çalışırken yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, kaleci Bilal'in Morata'ya faul yaptığına belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaleci Muslera, Bilal'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıld

ICARDI TRİBÜNDE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi.

Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.

TARAFTAR, OSIMHEN'İN KALMASINI İSTİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti.

Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi.

Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.

19 MAYIS'I KUTLADI

Galatasaray, maç öncesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ev sahibi takımın teknik ekip ve futbolcuları, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki figürü olan ve sarı-kırmızı "1905" yazan tişörtler giydi. Tişörtlerde, "Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri bulundu.

Taraftarlar da doğru tribününde, "Büyük büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" yazılı pankart açtı.