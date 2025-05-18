CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum! Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum! 20:42
Galatasaray'dan selfie paylaşımı! Galatasaray'dan selfie paylaşımı! 20:39
Kadıköy'de tribünlerden büyük tepki! Kadıköy'de tribünlerden büyük tepki! 19:59
Barış Alper'in ilginç gol sevinci Barış Alper'in ilginç gol sevinci 19:41
Golü babası attı kızı anonsu yaptı! Golü babası attı kızı anonsu yaptı! 19:37
Osimhen'nin golüne ofsayt engeli! Osimhen'nin golüne ofsayt engeli! 19:33
Daha Eski
G.Saray araftarından Osimhen’e pankar! G.Saray araftarından Osimhen’e pankar! 19:14
Tekke: Kazandığımız takdirde... Tekke: Kazandığımız takdirde... 19:09
Solskjaer'den Gedson açıklaması! Solskjaer'den Gedson açıklaması! 18:33
Okan Buruk:Bugün bitirmek istiyoruz Okan Buruk:Bugün bitirmek istiyoruz 18:28
Sipay Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI Sipay Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI 17:49
Jose Mourinho: Alacağımız 3 puan... Jose Mourinho: Alacağımız 3 puan... 17:48
Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama! "Şimdi hedefim..."
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 18 Mayıs
18 Mayıs canlı altın ve döviz kuru takibi