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G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! 21:15
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 21:05
Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum! Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum! 20:42
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Osimhen'nin golüne ofsayt engeli! Osimhen'nin golüne ofsayt engeli! 19:33
G.Saray araftarından Osimhen’e pankar! G.Saray araftarından Osimhen’e pankar! 19:14
Tekke: Kazandığımız takdirde... Tekke: Kazandığımız takdirde... 19:09
Solskjaer'den Gedson açıklaması! Solskjaer'den Gedson açıklaması! 18:33
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