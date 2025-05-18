Galatasaray’dan Jose Mourinho'ya imalı paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan ederken resmi sosyal medya hesabından ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 23:28