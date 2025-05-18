Galatasaray'dan film gibi paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yaptığı bir paylaşım ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 23:04