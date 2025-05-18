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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 00:23
G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir! G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir! 00:13
G.Saray'dan kafes göndermesi! G.Saray'dan kafes göndermesi! 23:53
G.Saray’dan Mourinho'ya imalı paylaşım! G.Saray’dan Mourinho'ya imalı paylaşım! 23:28
Galatasaray'dan film gibi paylaşım! Galatasaray'dan film gibi paylaşım! 23:04
Mourinho'dan G.Saray'a sert eleştiri! Mourinho'dan G.Saray'a sert eleştiri! 22:49
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Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! 22:06
Hatipoğlu'ndan 25. şampiyonluk sözleri! Hatipoğlu'ndan 25. şampiyonluk sözleri! 21:55
Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! 21:51
Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik 21:48
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